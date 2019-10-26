Попали в ДТП: что делать?
Попасть в ДТП – это огромный стресс. Неважно, виновник вы или пострадавший и какова степень повреждений автомобиля. А если еще и пострадавшие…
В этой ситуации легко растеряться, поддавшись эмоциям. С помощью адвоката Владимира Кравченко мы подготовили простую инструкцию, как действовать в случае ДТП.
Случилось ДТП.
Заглушите двигатель. Воспользуйтесь ручником и включите «аварийку».
Выставите знак аварийной остановки (на расстоянии 15 м в населенном пункте и 300 – за его пределами).
Наденьте светоотражающий жилет (ПДД предписывает надевать жилет вне населенного пункта в темное время суток или во время непогоды).
Есть пострадавшие?
Окажите первую помощь, вызовите "скорую".
Если ситуация критическая, отправьте пострадавших на попутном транспорте в ближайшую больницу.
Позвоните в ГИБДД (номер 112). Если ДТП случилось в Динском районе - в дежурную часть ОМВД по Динскому району по телефона 02, 8(86162)6-15-94.
Если последствия ДТП привели к невозможности движения транспорта на данном участке дороги, сфотографируйте место ДТП и освободите проезжую часть. Сфотографируйте повреждения каждой машины, а также авто и место ДТП со всех ракурсов.
Запишите фамилии и контакты очевидцев.
Европротокол
Вы можете самостоятельно оформить ДТП по европротоколу если:
Нет пострадавших.
В ДТП попало только два автомобиля и ущерб причинен только им.
Оба водителя застрахованы по ОСАГО.
У участников аварии нет разногласий.
Сумма ущерба менее 100 тысяч рублей.
Что делать?
Сфотографировать авто и место ДТП, а затем убрать автомобили с проезжей части.
Обоим участникам заполнить лист извещения о ДТП, забрать копии и можно разъезжаться.
Вторую сторону заполнить самостоятельно и предоставить ее в страховую компанию.
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