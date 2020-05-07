Поправки в законе «О полиции». Что изменилось?

В феврале этого года президент России Владимир Путин утвердил новые поправки в закон «О полиции»*. В нем появились дополнительные обязанности сотрудников МВД, которые направлены на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

В редакцию «РВС» обратились с просьбой осветить, какие именно изменения появились.

Журналист обратилась в пресс-службу ОМВД России по Динскому району. Там дали разъяснения.

На полицию возложена обязанность по информированию близких лиц или родственников пострадавшего об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию.

Если человек пострадал, полицейские должны сообщить его родным о том, что ему оказана первая помощь и в какое медучреждение его отвезли. Такие сведения при их наличии передаются в короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию.

До внесения этих изменений в обязанности сотрудников полиции входило лишь оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в состоянии, опасном для жизни и здоровья. То есть сообщать родственникам обязанности не было.

Полицейские обязаны информировать хозяев при проникновении на земельные участки и в нежилые помещения.

До этого они были должны информировать только при проникновении в жилое помещение.

Новыми поправками установлено, что о каждом случае проникновения сотрудника полиции в нежилое помещение или на земельный участок со взломом (разрушением) запирающих устройств, собственник, который отсутствовал, информируется в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения.

Задержанный имеет право на 1 телефонный звонок близкому родственнику или близкому лицу, чтобы сообщить о своем задержании и месте нахождения.

До этого право на звонок в присутствии сотрудников полиции распространялось лишь на близких родственников, например, супругов или родителей, сейчас можно позвонить также и другим близким, например, братьям или сестрам. Сделать такой звонок по закону можно в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания.

*Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции"»