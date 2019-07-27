Портреты ветеранов, выброшенные на свалку, забрали в семью

История, произошедшая в Динской 8 июля, поразила динчан своим кощунством. В «РВС» прислали фото, сделанное в этот день на улице 70 лет Октября. У мусорных контейнеров лежали портреты ветеранов, оформленные для Бессмертного полка.

Публикация фотографии в соцсетях «РВС» стала ледяным душем для читателей. Возмущению динчан не было предела.

«До слез... Праздники прошли, все, больше не нужны», «Не верю, что я это увидела. Почему стыдно мне?», «Да простят нам наши прадеды за невоспитанное поколение. Знали бы, за кого головы складывали».

Очевидец, приславший нам фото, забрал портреты со свалки. Но что с ними делать дальше, не знал. Поэтому предложил привезти их в редакцию.

В это же время в редакцию написала жительница, которая попросила передать эти фотографии ей.

– В моей семье есть ветераны Великой Отечественной войны, которые пропали без вести. К сожалению, не осталось никого из родственников, кто бы помнил хотя бы их имена и фамилии, не говоря уже о фотографиях, которых попросту не было. Я бы с удовольствием забрала портреты этих достойных людей. Уверена, что они действительно достойны того, чтобы мы чтили их память. Мы бы с честью носили эти портреты на парад Победы в Бессмертном полку, таким образом отдавая дань и нашим родным ветеранам.

Мы решили, что отдать портреты в семью – лучшее, что может быть в этой ситуации.

Сегодня, 26 июля, в редакцию приехала наша читательница и забрала портреты к себе домой.

– Для меня это важно. И, думаю, для всех нас важно свято чтить память погибших.