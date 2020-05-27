Порядок работы МФЦ возмутил и жительницу Новотитаровской

В редакцию «РВС» прислали видеоролик о том, как женщина в порядке живой очереди пыталась попасть в МФЦ Новотитаровской, чтобы записаться.

Она показывает пустой зал, где находятся только сотрудники. Однако специалист в приеме ей отказала.

Ранее мы уже писали, что есть только два способа попасть в МФЦ:

по единому номеру краевого колл-центра 8(800)30-23-444;

через единый портал МФЦ Краснодарского края.

Голос за кадром на видеозаписи сообщает, что уже два дня не может дозвониться по горячей линии, а записаться через сайт возможности нет.

В МФЦ Динского района пояснили, что прием в филиале ведется согласно распоряжению, в котором прописан порядок работы. Нарушать его нельзя. Руководство с данным роликом ознакомлено. По их словам, регламент специалистом соблюден, так как осуществлять запись в порядке живой очереди они не имеют права. Это возможно только через горячую линию и сайт краевого МФЦ.

Напомним, до этого в организации рекомендовали попадать на прием с помощью второго способа – через портал, быстро заполнив несколько простых шагов для предварительной записи.

Кроме этого, объявления о порядке приема есть в социальных сетях, на сайте МФЦ Краснодарского края и администрации.



