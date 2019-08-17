Посчитать будущую пенсию можно в телефоне

Теперь жители Кубани могут посчитать будущую пенсию в своем телефоне.

Пенсионным фондом Российской Федерацииразработано бесплатное мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS (https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519) и Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfr..). Сделано это для более удобного доступа граждан к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР.

Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код для входа в приложение. В дальнейшем вход в приложение осуществляется через введенный ранее пин-код.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР (о накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и стаже), о назначенной пенсии или социальных выплатах, о размере (остатке) средств материнского (семейного) капитала, о страховщике по формированию пенсионных накоплений,об истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг доступен в приложении и без авторизации: найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда с использованием службы геолокации, возможность записаться на прием, заказать необходимые справки и документы, осуществить перенос (отмену) записи на прием и заказа документов, направить обращение в ПФР.

Кроме того, мобильное приложение предоставляет гражданам возможность воспользоваться пенсионным калькулятором.