Поселок Дальний. Когда цивилизация не близко

Знаете ли вы о существовании поселка Дальнего в Динском районе? Многие динчане даже не слышали о нем.

Относится он к Нововеличковскому сельскому поселению. Но территориально значительно ближе находится поселок Найдорф.

Первое впечатление человека, который никогда не был в Дальнем — заехали куда-то в поля, ведь от ближайшего населенного пункта (который, кстати, относится к Калининскому району) нужно проехать несколько километров по дороге не самого высокого качества.

Перед подъездом к поселку слева расположен «Конезавод «Олимп Кубани»». Справа же находится водоем, который постоянно раскапывают и используют для полива полей.

Проехав чуть дальше, мы заезжаем в небольшой поселок. Людей на улицах практически нет. Но улицы выглядят жилыми. Возле дворов цветы, все по-простому, но нигде не заметно бросового мусора.

Проезжая мимо детской площадки, видим там двоих ребятишек. Они с интересом рассматривают нашу машину — заметно, что своих здесь всех знают, а гости — редкость.

Чуть дальше встречаем на улице дедушку. Подходим, начинаем расспрашивать о жизни в поселке:

Какие у вас здесь есть социально значимые объекты?

Клуб, магазин, медпункт, да и все.

А где покупаете необходимые бытовые товары, одежду?

Когда надо в магазин — все наши ездят в станицу — в Величковку.

Сколько у вас здесь проживает человек?

Людей — человек за 200 — до 250-ти. Не особо много. Но у нас есть две детские площадки. Молодежи достаточно. Дети ездят в школу ездят в Найдорф, туда же и в сад.

А как с работой обстоят дела?

Работы совсем мало. Человек 10 трудятся в поселке. А остальные ищут работу, кто где может.

Чего не хватает в поселке?

Ой, деточка, да мы люди старые, уже ко всему привыкли. Сейчас вот хотят водонапорную башню ставить, а то вода совсем еле-еле бежит. Хотелось бы, чтобы вода побыстрее пришла. А так, ко всему люди привыкают.

Вам, чтобы решить какие-то дела, как минимум, нужно ехать в Нововеличковскую?

Да, чтобы выбраться в цивилизацию, нужно ехать в станицу. А так, хлеб привозят сюда, продукты основные тоже есть. Был у нас тут магазин, женщина местная держала, да уехала она в другой район. И закрыла. Так и пустует помещение. А вот, не так давно, переехала в поселок молодая семья. Они в клубе открыли что-то типа лавки. Сейчас все там и скупляемся.

А в Динской вы часто бываете? Есть на чем добраться?

А как нам туда ездить? Раньше был автобус. А сейчас - до Найдорфа надо добираться. Кто на машинах, тому полегче будет.

Получается, у вас здесь автобусы совсем не ходят?

Не ходят, хотя, нет, не так. У нас раз в неделю ходит маршрутка до Нововеличковской.

Поговорив с местным жителем, отправляемся на дальнейшую экскурсию.

В поселке есть целых 3 двухэтажных дома. Водоснабжение у них центральное, а стоки — у каждого свой септик. Через дорогу находится детская площадка.

Далее направляемся в «сердце поселка» - местный клуб. Он же и магазин, он же и пункт выдачи пенсий, и место сбора всех местных жителей, и клуб по интересам, где занимаются рукоделием с детьми.

Внутри нас встречают местные. Просим их рассказать о жизни в поселке.

Говорят, что уже привыкли, но «живут как на вулкане».

«У нас же ни дорог, ни транспорта, ни магазинов — ничего нет. Спасибо сельскому совету, хоть раз в неделю маршрутка ходит. Но этого крайне мало. Надо поехать, сдать анализы в определенный день, а не на чем. Если нет машины — не выедешь. Работы никакой нет. Живем со своего огорода. Выживаем, одним словом. А ночью — вообще нельзя выходить на улицу — нет ни одного фонаря. У нас не поселок Дальний, а поселок Темный», - рассказываю дальновчане.

Клуб у вас служит настоящим центром притяжения?

Да, у нас тут все — и магазин, и центр творчества. Концерты проходят, чаепития, караоке поем. Все жители поселка собираются тут. Детки творчеством занимаются. Даже кукольный театр есть. Да больше-то и пойти некуда.



Детей в Найдорф на уроки возит школьный автобус. Возвращается он, по словам местных, в 3 часа дня. Малыши, у которых уроки заканчиваются раньше, ждут, чтобы вместе со старшими поехать домой.

Тем не менее, в силу возможностей, максимальное внимание уделяется детям. С ними занимается руководитель клубного формирования Лариса Скорова. Они лепят из глины, создают фигурки из папье-маше, обсуждают прочитанные книги. Даже свои выходные женщина посвящает подрастающему поколению. С детьми ездит на выставки. За 32 года, которые проработала в клубе, она уже просто не представляет другой жизни, отмечает при этом, что «любимым делом надо гореть».

В целом, жизнь в поселке размеренная, неторопливая. Нет шума и суеты. Люди приспособились к таким условиям.

Если же вам кажется, что вы слишком ущемлены в благах цивилизации — переезжайте в Дальний. Люди здесь очень дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь.