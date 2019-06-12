Поселок Янтарный на грани чрезвычайной ситуации

Поселок Янтарный на грани чрезвычайной ситуации

Поселок Янтарный на грани чрезвычайной ситуации

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2 минуты назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПоселок ЯнтарныйПоселок Янтарный остался без водыРВС

2 июня из-за поломки насоса произошло запесочивание  артезианской скважины в поселке Янтарном Мичуринского сельского поселения Динского  района.. Более 400 человек остались без  центрального водоснабжения.

Прошло  десять дней.  Воды в кранах все нет.

По оценке жителей, они сейчас находятся на грани чрезвычайной  ситуации. Лето, жара, а ни помыться нормально, ни постирать вещи возможности нет.  Воду ежедневно развозят трактор и газель. Люди набирают ее в ведра, тазы.  Тем временем по поселку пошел слух, что в таком режиме жить еще «недели две», так как денег на решение их проблемы нет.

Сегодня, 12 июня, в поселке состоялся сход граждан с участием главы Мичуринского сельского поселения Вячеслава Иванова.

Говорить в спокойном тоне не получилось. Жители требовали объявить чрезвычайную ситуацию и не хотели слышать никаких объяснений, что  они так надолго остались без воды.   «На сходе присутствовал представитель краевой администрации. Всех успокаивал, обещал, что вода будет к концу недели. Мы уже устали ждать. Попробуйте пару дней посидеть без воды. А мы уже вторую неделю  мучаемся».

Ситуацию журналистам «РВС» прокомментировал глава поселения Вячеслав Иванов:

- Мы хотели отремонтировать старую скважину, но вынужден признать, что наши усилия не увенчались успехом.  Принято волевое решения бурить новую скважину.  Достигнута договоренность с краем о финансировании из резервного фонда.   Завтра, 13 июня, совместно  с ГО ЧС  Динского района мы начнем бурить новую скважину.  Планируем, что в  воскресенье, 16 июня,   в домах жителей появится вода, и вопрос будет капитально решен.

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