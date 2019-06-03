Поселок Янтарный остается без воды, но осуществлен ее подвоз

Жители поселка Янтарного пока остаются без воды. Сейчас им организован подвоз питьевой воды по графику. «РВС» побывала в данном населенном пункте, чтобы лично удостовериться в этом.

«Трактор привозит 3 куба за раз. Я куб за раз беру. За сегодня это уже пятый мой подвоз. Трактор три раза съездил.

На 15.00 уже 14 кубов мы привезли.

Я работаю с 6 утра. График у меня с семи стоит, но сам понимаю, что людям на работу. Стараемся обеспечить водой. Привозим ее со скважины водозабора 5-го отделения», - рассказал журналисту сотрудник МООО «Мичуринское ЖКХ».

Жители поселка говорят, что подвоз воды их спасает, ведь в такую жару невозможно обойтись без нее.

«Большое спасибо, что подвозят. Себе набираем, стареньким соседям приносим, которые не могут сами набрать. Помогаем друг другу как можем. Очень надеемся, что скоро вода снова побежит из крана», - поделилась жительница Янтарного Галина.

Журналист также связался с главой Мичуринского сельского поселения Вячеславом Ивановым, который прокомментировал ситуацию, рассказав, что с 7.00 начаты восстановительные работы на скважине. Займут они 5-6 дней. В рамках ремонтных работ будут заменены фильтры.

Подвоз воды по графику будет осуществляться все это время.