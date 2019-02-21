Послание президента. О бедности, поддержке семей, здоровье и образовании

Вчера, 20 февраля, состоялось 15-е послание президента Федеральному собранию. Вот кратко о некоторых темах, затронутых во время выступления Владимиром Путиным.

Как преодолеть бедность

Президент сообщил, что чаще всего с бедностью сталкиваются одинокие пенсионеры, многодетные и неполные семьи, люди, которые по каким-либо причинам не могут найти работу. По его мнению, государство должно помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

И вот несколько задач, которые поставил Владимир Путин. Так, он поручил правительству оказать содействие субъектам Федерации, которые внедряют социальный контракт уже со следующего года. Тем же гражданам, кто лишился дохода, предложено организовывать ипотечные каникулы (отсрочка по платежам).

Затронута была и тема индексации пенсий. Да, их проиндексировали, но те пенсионеры, которые получали больше прожиточного минимума, лишались социальной надбавки. Эту несправедливость, по убеждению президента, нужно устранить.