После обращения президента на сайте Госуслуг произошел сбой

Вчера, 11 мая, на рабочем совещании президент Владимир Путин рассказал о поддержке граждан. Одной из них является единоразовая выплата семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно на каждого ребенка в размере 10 тыс. рублей. В своей речи глава государства отметил, что производиться она должна уже с 1 июня.

Получить выплату можно, подав заявление через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение ПФР по месту жительства.

Уже после обращения Владимира Путина сайт госуслуг дал сбой из-за большого наплыва желающих оформить получение финансовой поддержки.

Ситуацию прокомментировали в управлении пенсионного фонда РФ в Динском районе.

“Поскольку указ подписан только вчера, а сегодня первый день его реализации, не нужно спешить оформлять. Сначала должна быть организована данная функция. На это тоже потребуется определенное время. Сейчас сайт перегружен. Необходимо немного потерпеть. Заявления принимаются до 1 октября. Количество обращений будет гораздо больше, чем, например, по выплатам семьям с детьми до 3 лет. Сайт зависает. Кому положено, все успеют получить, это сто процентов. Переживать не стоит”, - пояснили в госучреждении.