После реконструкции улицы Красной в Динской лавочек и урн стало меньше

Динчане неоднократно интересовались наличием лавочек и урн на улице Красной. Одно время их вовсе убрали из-за ремонтных работ по укладке тротуарной плитки. После укладки по главной улице на некоторых участках, где ранее были скамейки, сейчас их нет. Например, от улицы Калинина до улицы Гоголя было около трех лавок. Да и урны тоже отсутствуют. “Бывает хочешь выкинуть обертку и несешь ее в руках всю дорогу, потому что некуда деть мусор”, - пишет наш подписчик.

Мы решили поинтересоваться у главы Динского сельского поселения Виталия Литвинова, сколько лавочек и урн в проекте по улице Красной и где они должны быть расположены. По странному стечению обстоятельств этот вопрос мы дважды не смогли выяснить с главой по телефону, и чтобы получить на него ответ пришлось ждать неделю. По итогу он объяснил, что автомобильная дорога по ул. Красной относится к автомобильной дороге регионального значения «станица Динская - станица Васюринская».

«О необходимости обустройства малыми архитектурными формами (лавочками, урнами) вдоль тротуаров по улице Красной от улицы Гоголя до улицы Садовой администрация Динского сельского поселения направила письмо в адрес организации ГКУ КК «Краснодаравтодор» о рассмотрении данного вопроса», - подытожил Виталий Литвинов.

Что ж, мы будем ждать ответа от Краснодаравтодор и опубликуем результат.