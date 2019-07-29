После укуса клеща женщина заразилась боррелиозом в Динском районе

В редакцию «РВС» обратились местные жители с вопросом о том, правда ли, что в Динской женщину укусил клещ и она заразилась боррелиозом.

«Говорят, что сдала анализы – они оказались положительными. Но после этого в больницу не обратилась, пока не стало резко хуже. В обморочном состоянии увезли в Краснодар в инфекционку», – рассказывают динчане.

Журналист связалась со специалистами Динской ЦРБ, которые рассказали, что пациентка с таким диагнозом не поступала ни в поликлинику, ни в стационар.

Врачи порекомендовали при укусе сразу обращаться в медицинское учреждение, самостоятельно не снимать клеща, ведь его часть может остаться в теле.

После того как травматолог извлечет его, назначается лечение антибиотиками, курс которого составляет 5 дней.

«За 2019 год случаев боррелиоза в Динском районе не зафиксировано», – пояснили в ЦРБ.





Затем мы связались с Динским участком Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, где нам подтвердили, что данный случай заражения все же был.

Все произошло в Агрономе. Клещ укусил женщину в собственном дворе. Она самостоятельно сдала анализы, которые оказались положительными.

Затем опять сама же поехала в Краснодар, где ее положили в инфекционное отделение. Ее состояние удовлетворительное.

Это не первый случай за этот год. Как рассказали специалисты СЭС, с начала лета 2019 года зарегистрировано 3 укуса клеща, которые привели к заболеванию боррелиозом.

Если два случая – в Васюринской и Старомышастовской – «завозные»: люди были укушены не в нашем районе, то последний случай в Агрономе – местный.





Для справки

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) – это инфекционное заболевание, передающееся через укус иксодового клеща. Характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов. При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. Диагностика заболевания на поздней стадии, неадекватная терапия могут способствовать переходу заболевания в хроническую трудноизлечимую форму.

Как происходит заражение?

Заражение происходит при укусе иксодового клеща. Возбудитель со слюной проникает в кожу, там размножается. Потом попадает в рядом расположенные лимфатические узлы, где продолжает размножаться.

Через несколько дней боррелии проникают в кровеносное русло и разносятся по всему организму с током крови. Так они попадают в центральную нервную систему, сердце, суставы, мышцы, где могут находиться длительное время, продолжая размножаться.

Иммунная система вырабатывает антитела против боррелий, но даже их высокие титры не способны полностью уничтожить возбудителя. Иммунные комплексы, которые образуются в результате клещевого боррелиоза, могут запускать развитие аутоиммунного процесса (и тогда выработка антител производится против собственных тканей организма).

Этот факт может стать причиной хронического течения заболевания. Гибель возбудителя сопровождается выбросом токсических веществ, что ухудшает состояние больного.

Больной человек не заразен для окружающих, не может стать источником инфекции.

Стадии заболевания

Инкубационный период (период от момента заражения до появления первых симптомов) – длится от 2 дней до месяца. Среднее время инкубации – две недели.

I стадия – совпадает по времени с размножением боррелий в месте проникновения и в лимфатических узлах;

II стадия – соответствует фазе распространения возбудителя с кровью по организму;

III стадия – хроническая. В этот период оказывается пораженной преимущественно какая-то одна система организма (например, нервная или опорно-двигательная).

I и II стадии называют ранним периодом инфекции, а III стадию – поздним. Четкого перехода между стадиями нет, разделение несколько условное.

Что делать, когда укусил клещ?

Алгоритм действия при обнаружении присосавшегося клеща:

1. Как можно раньше снять членистоногое, в идеале – в условиях медицинского учреждения. При самостоятельном извлечении используется модуль анти-клещ или петля из нитки, которую накидывают на переднюю часть клеща плотно к коже человека, затягивают и аккуратно вытягивают, а ранку обрабатывают антисептиком. Важно не повредить клеща, но даже если и так – собрать все в баночку с крышкой.

2. Посетить лечебное учреждение – медработники проверят, все ли части клеща извлечены из ранки, обработают кожу и выпишут направление на исследование членистоногое на предмет зараженности.

3. Отвести клеща на исследование в любую аккредитованную лабораторию. Это следует сделать сразу, максимум – в течение 24 ч. Клеща до транспортировки следует хранить в плотно закрытой емкости в холодильнике.

4. Принимать профилактическую антибиотикотерапию, назначенную врачом. Как правило, ее назначают, не дожидаясь результата исследования.

Игнорировать прием препарата не стоит: заболевание не из легких, а результаты исследования клеща могут быть ложноотрицательными.