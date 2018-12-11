После жалоб жильцы получили «космические платежки»

После серии публикаций о проблемных домах по улице Войсковой поселка Южного в редакцию «РВС» снова начали сыпаться звонки от жильцов с жалобами на то, что в этом месяце им пришли платежки с «космической коммуналкой».

Как рассказали южане, за горячую воду и отопление в небольшой студии нужно заплатить более 3 тысяч рублей, за 30-квадратную однокомнатную квартиру — 8 тысяч, за двушку, в которой никто не живет — 10 тысяч.

«Я — пенсионерка, да моей пенсии на одну коммуналку только будет хватать», - жалуется одна из жильцов, - «Откуда взялись такие большие суммы?».

Мы связались с директором управляющей компании «Южный ветер» Александром Мамоновым. Он рассказал, с чем связано изменение сумм за оплату коммунальных услуг: «В жилинспекцию поступила жалоба от троих жильцов на то, что неправильно начисляется оплата. После проведения проверки ведомство вменило нам применение другой формулы. Сейчас вычисления скорректировали на правильные. Теперь произошло перераспределение ресурса. Нагрузка по оплате сместилась с цены за горячую воду на стоимость отопления. Происходит перерасчет за период с июня 2017 года».