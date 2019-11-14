Последние новости о Доме культуры в Нововеличковской

Два месяца назад в редакцию «РВС» обратились жители Нововеличковской и рассказали, что их волнует судьба Дома культуры в станице.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, нуждается в капитальном ремонте. Как раньше, там уже не проводятся различные мероприятия. Территория ДК тоже оставляет желать лучшего.

Местные интересовались, что необходимо сделать для его возрождения.

В администрации Нововеличковского сельского поселения прокомментировали тогда, что для этого не могут найти договоренности с собственником Дома культуры. А принадлежит он АО «Колос».

Недавно на одном из сайтов с объявлениями станичники заметили публикацию о продаже ДК.

Его владелец ситуацию «РВС» комментировать отказался, но в официальном аккаунте администрации Нововеличковского сельского поселения глава Галина Кова разместила обращение:

«Всех нас в последнее время интересует один вопрос: «Что будет с Домом культуры станицы Нововеличковской? В связи с опубликованием в сети Интернет объявления о его продаже, которое взбудоражило всю общественность нашего поселения, начало ходить немало версий и слухов вокруг данного события. Много было услышано, что вместо Дома культуры откроют торговый центр, кафе, магазин, мечеть. Сразу хочу сказать, что данные версии пока не имеют под собой никаких оснований. Но в моем понимании и как жителя станицы, и как главы поселения, Дом культуры должен остаться в своем изначальном назначении, чтобы там функционировали различные кружки, клубы по интересам, в том числе и для старшего поколения, проводились торжественные мероприятия, как это было раньше. Очень хочется, чтобы Дом культуры станицы Нововеличковской обрел вторую жизнь...».

Она отметила, что данный вопрос сейчас находится на строгом контроле. В решении проблемы задействованы все ветви власти, начиная с депутатов Совета поселения, муниципального района, ЗСК, и заканчивая депутатами Государственной Думы РФ.

Там же она написала, что сейчас ведутся переговоры с собственником Дома культуры о возможности выдвижения им более реальных предложений, так как те требования, которые выдвигались до этого, для администрации Нововеличковского сельского поселения являются неприемлемыми.