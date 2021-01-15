Пособия на детей. Нужно ли обновлять заявления в начале года?

“Нужно ли с нового года подавать заявление, чтобы получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет?” – такой вопрос написала в редакцию “РВС” одна из читательниц.

В управлении социальной защиты населения по Динскому району сообщили, что в данном случае не стоит делать привязку к началу нового года. Там напомнили: заново писать заявление на получение пособия необходимо по истечению 12 месяцев со дня подачи предыдущего заявления. То есть если человек оформил его в августе 2020 года, то и продлевать его нужно в августе 2021-го.

Если подавать через портал “Госуслуги”, то для продления одного заявления достаточно, все остальные сведения управление соцзащиты запрашивает в разных госструктурах самостоятельно. Если же документы человек приносит лично, то необходимы копии:

паспорта;

свидетельства о рождении детей;

свидетельства о регистрации брака;

СНИЛС.

Справка

Пособия на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет положены только тем семьям, чей доход не больше прожиточного минимума на человека.

Выплату получает один из родителей ребенка. Положена она на тех детей, которым исполнилось 3 года, но еще не исполнилось 8 лет.

Если в семье несколько детей, пособие положено на каждого.

Кроме этой выплаты, поступил также вопрос и о пособии по уходу за ребенком до 1.5 лет.

“Подскажите, пожалуйста, на пособия до 1,5 лет нужно ли в новом году документы собирать?” – написала одна из жительниц района.

В ведомстве ответили: эта выплата не продлевается, она выплачивается, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Обновлять документы не нужно.

Справка

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать лица, которые ухаживают за детьми и при этом не трудоустроены. Если за малышом ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один.