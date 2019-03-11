Поставят ли в итоге поклонный крест на въезде в райцентр?

Как уже писала «РВС», 10 ноября 2018 года при въезде в станицу Динскую со стороны трассы М-4 «Дон» устанавливали поклонный крест.

Но в ходе работ были выявлены дефекты и сооружение демонтировали в тот же день.

Тогда журналисту «РВС» рассказали, что поклонный крест после доработки вернут на свое место до нового года, если будут позволять погодные условия.

Спустя 4 месяца тумба так и остается пустой.

Динчане уже активно обращаются в редакцию с вопросом, поставят ли поклонный крест, или же начинание так и останется незавершенным? «Тумба уже вон вся облезла. Как же так? Неужели все бросили?» - сетуют жители райцентра.

Ситуацию журналисту «РВС» прокомментировал настоятель храма Святой Троицы протоиерей Иоанн Лапко: «Поклонный крест на данный момент уже перезалили заново, обожгли. Теперь ему нужно «выстояться» 3 недели. Уже в апреле планируется установить крест на подготовленную тумбу.

Надеемся, что до Пасхи он уже будет стоять на своем месте. Главное, чтобы погода благоволила. Ведь сейчас подъезд специализированной техники к месту, где расположена тумба затруднен».

Будем надеяться, что в этот раз уже наверняка поклонный крест установят и он станет настоящим оберегом для всей станицы Динской.