Поступление доходов в бюджет поселений и района в цифрах

Поступление доходов в бюджет поселений и района в цифрах
Фото: администрация Динского района

Поступление доходов в бюджет поселений и района в цифрах

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52 минуты назад Бюджет Динского районаБюджет сельских поселений Динского районаГазета РВСДинской районНовости Динского района

Глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в инстаграме отчитался о поступлении доходов в сельские поселения и муниципалитет на 1 августа этого года.

Бюджет сельских поселений

  • Васюринское – 31,5 млн руб. (темп роста – 123 %).

  • Динское – 66, 4 млн руб. (темп роста – 100 %).

  • Красносельское – 3,4 млн руб. (темп роста – 126 %).

  • Мичуринское – 10,1 млн руб. (темп роста – 93 %).

  • Нововеличковское – 15,3 млн руб. (темп роста – 100 %).

  • Новотитаровское – 36,6 млн руб. (темп роста – 100 %).

  • Первореченское – 5,1 млн руб. (темп роста – 96 %).

  • Пластуновское – 16,3 млн руб. (темп роста – 109 %).

  • Старомышастовское – 11,4 млн руб. (темп роста – 113 %).

  • Южно-Кубанское – 22,1 млн руб. (темп роста – 146 %).

Всего 218,1 млн руб. (темп роста – 107 %).

В районный бюджет за 7 месяцев поступило 451,2 млн руб. налоговых и неналоговых доходов (темп роста – 98 %).

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