Поступление доходов в бюджет поселений и района в цифрах

Глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в инстаграме отчитался о поступлении доходов в сельские поселения и муниципалитет на 1 августа этого года.

Бюджет сельских поселений

Васюринское – 31,5 млн руб. (темп роста – 123 %).

Динское – 66, 4 млн руб. (темп роста – 100 %).

Красносельское – 3,4 млн руб. (темп роста – 126 %).

Мичуринское – 10,1 млн руб. (темп роста – 93 %).

Нововеличковское – 15,3 млн руб. (темп роста – 100 %).

Новотитаровское – 36,6 млн руб. (темп роста – 100 %).

Первореченское – 5,1 млн руб. (темп роста – 96 %).

Пластуновское – 16,3 млн руб. (темп роста – 109 %).

Старомышастовское – 11,4 млн руб. (темп роста – 113 %).

Южно-Кубанское – 22,1 млн руб. (темп роста – 146 %).

Всего 218,1 млн руб. (темп роста – 107 %).

В районный бюджет за 7 месяцев поступило 451,2 млн руб. налоговых и неналоговых доходов (темп роста – 98 %).