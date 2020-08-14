Поступление доходов в бюджет поселений и района в цифрах
Глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в инстаграме отчитался о поступлении доходов в сельские поселения и муниципалитет на 1 августа этого года.
Бюджет сельских поселений
Васюринское – 31,5 млн руб. (темп роста – 123 %).
Динское – 66, 4 млн руб. (темп роста – 100 %).
Красносельское – 3,4 млн руб. (темп роста – 126 %).
Мичуринское – 10,1 млн руб. (темп роста – 93 %).
Нововеличковское – 15,3 млн руб. (темп роста – 100 %).
Новотитаровское – 36,6 млн руб. (темп роста – 100 %).
Первореченское – 5,1 млн руб. (темп роста – 96 %).
Пластуновское – 16,3 млн руб. (темп роста – 109 %).
Старомышастовское – 11,4 млн руб. (темп роста – 113 %).
Южно-Кубанское – 22,1 млн руб. (темп роста – 146 %).
Всего 218,1 млн руб. (темп роста – 107 %).
В районный бюджет за 7 месяцев поступило 451,2 млн руб. налоговых и неналоговых доходов (темп роста – 98 %).
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