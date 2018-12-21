Появился официальный комментарий по делу Сергея Пономарева
Сегодня, 21 декабря, в ответ на официальный запрос "РВС" по факту распространения в СМИ фотографии, на которой правоохранители проводят задержание якобы главы Динского района Сергея Пономарева, Следственное управление по Краснодарскому краю ответило:
«Следственными органами Следственного комитета Россиской Федерации по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении главы администрации Динского района о получении взятки. Фигурант находится под стражей. Предварительное следствие продолжается», – подписано старшим помощником руководителя Следственного управления Н. Трифановой.
Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Динского района Сергей Пономарев.
По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.
В администрации Динского района не стали комментировать данную ситуацию, сообщив, что глава находится в отпуске.
18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.
Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.
На тот момент пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.
18 декабря «РВС» узнала, что первым заместителем главы района станет мэр Кореновска Евгений Пергун, который одновременно будет исполнять и обязанности главы района.
Комментарии
Я не верю что такой порядочный человек мог на такое пойти. Я думаю это подставка!!! Я верю нашему главе. За короткое время он многих пошерстил. Подставка.
То, что Пономарев " кричал о себе на каждом углу" во всех соцсетях, не соответствует правде,
а "дела его" - Комсомольский парк, школа в Южном , бассейн в школе 1 всё было заложено и запроектировано еще при Жиленко и Орлове специалистами старой администрации.
Пономареву оставалось только пользоваться, сам он ничего самостоятельно не заложил, а оставил долги... еще долго будут расхлебывать последствия...
У главы района зарплата достойная.Подстава или нет надо включать мозги. Не хватает денег займись подсобным хозяйством.Сразу. дурь пройдет.
Я тоже могу допускать что это может быть подстава. Он многим так называемым чинам перешёл дорогу. Пономарев старался для людей -такой у него был внутренний мир и в его родном поселке жители зная его и его родителей и родных убеждены что его подставили чтобы убрать с должности!
Какая подстава!
О чем Вы? Вам дадут 6 млн. просто так?
Взрослые люди...как дети рассуждаете.
Да, отца жалко, но сын не похож на отца.
Что Пономарев сделал? Унижал людей, а в соцсетях пиарился. И все!
да уж
пусть теперь уладит свои дела /как советовал людям,которые приходили к нему за помощью/