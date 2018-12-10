Появится ли в Старомышастовской стационар для пожилых?

Как уже ранее писала «РВС», в Старомышастовской на улице Советской, 16а проходит реконструкция здания, в котором будет находиться участковая больница. Завершить ремонтные работы планируют уже до конца этого года.

В одном крыле будет находиться скорая помощь. Большую часть займет стационар, который рассчитан на 20 человек.

Но на днях появились слухи о том, что в Старомышастовской откроется геронтологическое отделение. Правда ли это, мы выяснили у главврача Динской центральной районной больницы Эдуарда Асланян.

«В чем разница между терапевтическим и геронтологическим отделением? Это та же терапия, только для людей пожилого возраста.

В Старомышастовской откроется терапевтическое отделение, как и было сказано ранее. А в перспективе есть в программе Минздрава России развитие геронтологической помощи именно для людей пожилого возраста.

Если оно появится у нас, то будем рады, потому что это дополнительное финансирование больницы, укрепление материально-технической базы в плане диагностики.

В любом случае это терапевтический профиль. Те же больные, только со спецификой течения заболевания, которая связана с возрастными изменениями», - рассказал журналисту «РВС» главврач Динской ЦРБ Эдуард Асланян.

Также он отметил, что основная масса пациентов в районе (около 60 %) - пожилые люди.

Никаких моментов, связанных с изменением основного профиля больницы, в данный момент нет.