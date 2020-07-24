Поездка женщины-инвалида на автобусе стала для нее испытанием

В редакцию «РВС» позвонила женщина. Она инвалид-колясочник. Живет В ДСНТ «Труд».

Для передвижения по станице пользуется общественным низкопольным автобусом. На днях поехала в центр Динской по делам и столкнулась с неприятной ситуацией.

«Уже собираюсь ехать обратно на дачи. Стою на остановке. Подъезжает 3 маршрут. Сначала водитель отказал мне в поездке, так и сказал: “Я опаздываю, мне некогда, вас брать не буду”. Как это? На каких основаниях мне отказывают в поездке? Потом говорит: “Давайте заезжайте”, я отвечаю: “Опускайте автобус, потому что неудобно будет заезжать, коляска очень большая”. Он предложил самому закатить, начал трогать мое кресло. Не мог мне достать пандус, чтобы я заехала, как это и положено. Начал нервничать, психовать. Закатили. Едем. В “Труде” есть две остановки, одна недоступна для людей с ограниченными возможностями, там нет спуска. Попросила остановить на другой. Остановил на неудобной для меня, говорит: “Выезжайте”. Опять та же история, начал возмущаться, кричать, дергать коляску, хватать ее, чтобы выкатить. Пришлось звонить мужу, чтобы пришел и спустил меня с этой остановки», – рассказала обратившаяся.

По ее мнению, водители, которые водят автобусы, предназначенные для инвалидов, должны быть обучены и знать, как правильно пользоваться устройствами для людей с ограниченными возможностями.

Кроме этого, женщине не понравилось, что в автобусе нет чеков/билетов на поездку.

О ситуации, ее дате и времени мы сообщили в диспетчерскую ООО «СВП», которая отвечает за маршрут № 3.

Через время опять связались с ними. Предприятие приносит свои извинения за некорректное поведение водителя. С ним была проведена беседа. Ответственности с себя организация не снимает, признает, что мужчина должен был спокойно вести себя по отношению к инвалиду.

Каждый водитель обязан стоять на остановке то время, которое необходимо для высадки и посадки пассажиров.

Билеты есть в любом автобусе. Транспорт оборудован кассовыми аппаратами, можно приложить карту, получить чек. Если у пассажиров наличные, для этого есть рулонные билеты.

Водители, прежде чем начать управлять автобусами, предназначенными в том числе и для инвалидов, обучаются. Но, по словам перевозчика, мужчина мог растеряться или забыть, так как с подобным сталкивается не каждый день и устройствами пользуется не на регулярной основе.

Перевозчик ООО «СВП» надеется, что таких инцидентов больше не случится.