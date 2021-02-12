Пожар в Динской. Сгорело 3 автомобиля

Сегодня, 12 февраля, в районе обеда по улице Линейная в станице Динской случился пожар. По информации от местных жителей горела СТО частного типа.

По сведениям МЧС произошло возгорание гаражной постройки на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. Уничтожены три легковых автомобиля: Киа, Дэо и ВАЗ. По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В пожарно-спасательную часть вызов поступил в 14.55. На место выехали три спецмашины и прибыли в 14.58 и 15.05. Пожар полностью потушили в 15.07. Спасено имущества на 2 млн. рублей. Пострадавших нет.