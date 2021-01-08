Пожар в Новотитаровской. Есть погибшие

В ночь с 5 на 6 января в станице Новотитаровской по улице Первомайской случился пожар. По предварительным данным произошло замыкание проводки. Двое мужчин пожилого возраста угорели.

Со слов соседей к хозяину дома часто приходили гости, собирались компанией и выпивали. В эту ночь были очередные посиделки, после которых в доме остались двое - хозяин и его друг. Когда началось возгорание родственники, проживающие рядом, вызвали пожарную службу МЧС.

Вызов о пожаре поступил в дежурную часть в 03.50. На место выехали 3 единицы спецтехники. Машины прибыли в 03.54. Пожар потушили в 4.30.

Спасти мужчин не удалось. Возгорание произошло молниеносно. Дом был старым, потолок и стены внутри были обиты из дерева и камыша. Проводится экспертиза.







