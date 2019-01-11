Пожарную часть в Пластуновской закрыли. Кто будет тушить пожары?

Пожарную часть в Пластуновской закрыли. Кто будет тушить пожары?
Фото: архив "РВС".

Пожарную часть в Пластуновской закрыли. Кто будет тушить пожары?

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48 минут назад Газета РВСДинской районНовостиПластуновскаяПожарная часть

На 53 сессии Совета муниципального образования Динской район, которая прошла 27 декабря 2018 года, депутаты проголосовали за ликвидацию пожарной части в станице Пластуновской.

Деньги на ее содержание в бюджете района не предусмотрены.

Жителей волнует вопрос, кто теперь будет тушить пожар в случае его возникновения и насколько это будет оперативно?

«РВС» связалась с отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, где нам рассказали, что на скорости работы спасателей это не отразится.

«Расписание выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Динской район предусматривает тушение пожаров на территории станицы Пластуновской и поселка Украинского силами пожарных расчетов пожарно-спасательной части (ПСЧ) №146 (2 пожарных расчета), расположенной в станице Динской. По информации временно исполняющего обязанности заместителя начальника 12 отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - начальника ПСЧ №146 Султана Аджигельдиева, при необходимости привлекаются пожарные расчеты отдельного поста (ОП) №62 (станица Динская), ПЧ №26 (станица Старомышастовская).

Кроме того, в рамках ведомственного взаимодействия предусмотрено задействование пожарного расчета ОП № 172, расположенного в станице Платнировской Кореновского района и тоже входящего в состав 12 отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», - прокомментировали ситуацию в администрации Динского района.

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