Динчанам говорят о необходимости установки пожарных извещателей

В редакцию «РВС» обратились жители поселка Украинского. Они рассказали, что к их пожилому родственнику приходил мужчина в синей спецодежде. Он представился «пожарной охраной» и убедил в необходимости установки пожарного автономного извещателя, взяв за это более четырех тысяч рублей. В интернет-магазинах такой прибор можно приобрести в пределах 250 рублей. Как удалось выяснить родственникам пожилого мужчины, эти приборы распространяют представители индивидуального предпринимателя и к «пожарной охране» они отношения не имеют. Жители Украинского уже написали заявления в прокуратуру одного из округов Краснодара по месту регистрации индивидуального предпринимателя и в прокуратуру Динского района.

На протяжении нескольких дней журналист «РВС» пытался дозвониться до индивидуального предпринимателя, но трубку так никто и не взял.

Похожие обращения уже поступали в «РВС». Так, в июле 2017 года «РВС» писала о подобном случае. Тогда семье пенсионеров из Динской во время проверки предложили купить две «сигнализации» на газ. В сумме эта покупка обошлась им в 12000 рублей. А в августе 2016 года по частным и многоквартирным домам ходят представители некой оконной компании. Они предлагают оформить льготный талон на замену металлопластиковых изделий. Предлагают оценить их работу, указывая на свежеустановленные окна в соседнем подъезде. Но в итоге выясняется, что этот заказ был выполнен совсем другой фирмой. У станичников такой маркетинг вызвал подозрения.

Как не раз пояснял юрист в публикациях «РВС», это агрессивный маркетинг. Причем в том, что люди ходят и уговаривают купить у них что-либо со скидкой или, наоборот, с наценкой, нет ничего криминального. Поскольку гражданские права осуществляются своей волей и в своем интересе, вы не обязаны соглашаться с предложением. Поэтому здесь нет проблемы юридической, есть проблема коммуникационная. Мошенничество – это когда деньги взяли, но не только не сделали, но заведомо ничего и не собирались делать.

Чтобы не стать объектом агрессивного маркетинга, следуйте советам юриста.

Если вам на самом деле нужны окна, обратите внимание на полномочия человека, который к вам обратился с предложением:

попросите у него паспорт, а также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени производителя или продавца реализуемой продукции (доверенность);

проверьте информацию о производителе или продавце в сети Интернет, на их официальном сайте, поищите отзывы покупателей;

если есть информация об объектах, на которых уже установлена их продукция, надо не полениться и проверить достоверность этой информации, а заодно и убедиться, подходит ли вам эта продукция по качеству. То, что люди указывают объекты, которые на самом деле делали не они, всего лишь недобросовестная реклама;

если после этой минимальной проверки у вас отсутствуют сомнения, вас устраивают цена и качество, можете заключать договор.