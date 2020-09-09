Фото: Коммерсант
Правительство выплатит безработным с детьми еще по 3 тысячи рублей
Напомним, в период пандемии родители, которые остались без работы, получали к другим выплатам дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Для уволенных с 1 марта они назначались за апрель–август. Для остальных категорий безработных граждан с детьми – в июне, июле и августе.
В сентябре тоже будут.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин постановил продлить еще на один месяц дополнительные выплаты.
На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, которые признаны безработными и имеют детей в возрасте до 18 лет.
Для финансирования новых расходов из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.
Комментарии