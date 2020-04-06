Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками

Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками
Фото: pixabay

Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками

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15 часов назад Газета РВСДинской районКарантинКоронавирусНовости Динского районаНовости РоссиОграничение торговли медицинскими маскамиРоссияРФСамоизоляция

Кроме того, Кабинет министров ограничил возможность продавцов поднимать цены на медицинские маски, перчатки и респираторы. Как сообщает “РБК”, за нарушение правил торговли обещают наказывать.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Данным документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли:

  • медицинские маски;

  • фильтрующие респираторы;

  • медицинские перчатки;

  • марля;

  • комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.

Постановление запрещает розничную торговлю этими товарами в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения».

Аптекам же и другим организациям, которые имеют эту лицензию, разрешено повышать розничную цену включенных в список товаров не более чем на 10 коп. за одну единицу товара. Оптовикам запретили увеличивать закупочную цену более чем на 10 % «на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок».

Торговлю медицинскими масками и другими включенными в список товарами (кроме тех, которые были выпущены до вступления постановления правительства в силу) разрешается вести только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольно ГК «Ростех»), назначенному федеральным оператором-координатором, и региональным операторам.

Несоблюдение установленных правил будет приравниваться к «нарушению ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических», и будет караться в соответствии с законодательством России.

В соответствии с вступившей в силу с 1 апреля поправкой в Кодекс об административных правонарушениях нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период действия режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления ограничительных мероприятий наказывается штрафом в размере до 150 тыс. руб. — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Если же причинена смерть человеку или вред его здоровью, максимальный размер штрафа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается до 1 млн руб.

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