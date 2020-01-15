Правительство РФ во главе с премьер-министром подало в отставку

В ходе встречи президента с кабмином премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о том, что после оглашенных президентом предложений об изменении Конституции правильным будет подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС".

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер. - В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Как пишет «РИА Новости», президент также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Дмитрию Медведеву Владимир Путин предложил в должности замглавы Совбеза заняться темами обороноспособности и безопасности.