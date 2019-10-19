Православная выставка-ярмарка «Кладезь» пройдет в Динской

3-14 ноября с 10.00 до 19.00 в Динской будет проходить православная выставка-ярмарка «Кладезь». В это время на центральной площади можно будет приобрести книги и православные календари, именные подарки, монастырский мед и чай, мази для суставов, крестильные наборы и многое другое.

Гостей праздника порадует художественное оформление изделий, каждое из них изготовлено с любовью и молитвой.

В рамках мероприятия бесплатно пройдет представление кукольного театра «Батлейка» (спектакли будут идти в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00).

Организатором мероприятия выступит Свято-Елисаветинский монастырь из Минска. Основные направления деятельности монастыря: духовная и социальная помощь болящим и страждущим людям.