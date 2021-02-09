Предложено установить минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров направил Правительству России и министру финансов Антону Силуанову письмо с инициативой установить минимальную розничную цену пива.

Дело в том, что на российском рынке сложилась следующая ситуация - крупные производители снижают цены на продукцию, борясь за долю рынка и рост продаж. Мелкие и средние компании зачастую не могут действовать по такому же сценарию, а это порой приводит к убыткам.

Как пишет Кубань 24 со ссылкой на “Коммерсант”, инициаторы предлагают установить минимальную розничную цену на 1 литр баночного или бутылочного пива на уровне 110 рублей и на уровне 90 рублей за литр в ПЭТ-упаковке. Разливное пиво предлагается продавать по 85 рублей за литр.

Это предложение критикует комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей. По их мнению, подобное может привести к разрушению здоровой конкуренции. Цена на пиво в последние годы росла и, если внедрить минимальную розничную цену, это может сделать невозможным предоставление скидок компаниями.