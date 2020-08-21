Предприниматели подарили 37 детям школьные принадлежности

Добрые дела в Старомышастовской продолжаются.

На этот раз волшебниками стали предприниматели, которые подарили 37 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, портфели и канцелярию, таким образом помогли ребятам собраться в школу.

Вот имена причастных:

Анна Навозина, Григорий Геворкян, Татьяна Клочкова, Алексей Яцык, Галина Романенко, Татьяна Скорик, Марьям Дубовая, Дмитрий Елистратов, Наталья Козорез, Алексей Жолобов, Татьяна Гопанько, Светлана Сологуб, ООО «Кубанская кормилица».

Ранее “РВС” уже писала о том, как депутаты Старомышастовского сельского поселения исполнили мечту Саши Чубукина, подарив ему инвалидную коляску, которую родные не могли себе позволить долгое время.