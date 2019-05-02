Предприятие из Динской стало одним из победителей на конкурсе

В краевой столице завершился II краевой конкурс качества «Сделано на Кубани».

30 апреля конкурсная комиссия, которую возглавил глава регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный, озвучила итоги конкурса.

Отмечается, что главными критериями были качество и безопасность продукции, также оценивались актуальность, востребованность и уникальность товаров, и использование местного сырья при производстве.

На конкурсе были заявлены три номинации: продовольственные, непродовольственные и производственно-технические товары.

По итогам конкурса специалисты отобрали 127 образцов продукции, изготовленные 54 кубанскими компаниями и предприятиями – теперь эти товары имеют право маркироваться знаком «Сделано на Кубани». В числе победителей оказались как крупные предприятия, так и небольшие компании. Одной из них стал мясоперерабатывающий комплекс «Динской».