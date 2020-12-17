Пресс-конференция Путина: о здравоохранении, ценах, образовании

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит 17 декабря. Помимо представителей СМИ, вопросы могли задают и жители страны.

Мы собрали несколько вопросов, озвученных на мероприятии.

Маски стали символом времени. Пандемия - главное событие года. Какова степень готовности системы здравоохранения, как она справляется с вызовами? Проводится ли так называемый «разбор полетов»? Как будет идти реформа первичного звена здравоохранения?

Президент отметил, что к таким масштабам не готова ни одна система здравоохранения в мире. Но наша система оказалась более эффективной. На момент начала пандемии сразу среагировали и выиграли время на активную подготовку.

Быстро перепрофилировали часть заведений и выстроили системы подготовки. Были введены доплаты для тех, кто работает в красных зонах, для студентов. Производство масок увеличили в 20 раз. Количество необходимых лекарств увеличили в 2 раза. Также Россия оказалась первой в мире страной, которая изобрела и начала производить вакцину.

Самым главным в развитии первичной системы Владимир Путин считает обеспечение доступности граждан к медицинским услугам.

Коронавирус нанес удар по жизни людей. Рост бедности, безработица, падение покупательской способности, рост смертности. Цены ползут вверх начиная с сентября, почему об этом заговорили только в декабре? Есть ли какая-то программа, которая бы помогла России в ближайшие недели?

Владимир Путин отметил, что ситуация сложная. Во время пандемии закрылись некоторые производства, выросла безработица. Но в 2000 году каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, в 2017 году вышли на планку в 12,3 %, сейчас она поднялась. В плане – снижение числа людей за чертой бедности к 2030 году до 6,5 %.

Касаемо цен: где-то они растут объективно, в других случаях это неоправданно. Например, урожай рекордный, а хлеб, макароны дорожают. Правительство отреагировало, подписаны соглашения между производителями и сетями. Результатом должно стать снижение цен по базовым продуктам питания.

Что делается для помощи людям: из-за того, что выросла безработица, повысили пособия по безработице, для семей с детьми различные виды пособий – на детей до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет.

Один из вопросов, который задал Сергей Шнуров президенту: как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?

Владимир Путин посоветовал обратиться к классике кино, отметив, что русская лексика очень богата.

Тема онлайн-образования очень обсуждаема. Эта система постоянна и нет ли снижения качества образования и подготовки выпускников?

Президент отметил, что необходимо разделить онлайн-образование в вузах и школах. По стране 39,9 тысячи школ. Вузам рекомендовано перейти на онлайн-режим. Касаемо школ: проблема есть особенно в небольших населенных пунктах, где проблема с техникой. В 2021 году все школы должны получить доступ к высокоскоростному Интернету. По поводу качества Владимир Путин подчеркнул, что онлайн-система не заменит прямого контакта, этого долго не произойдет. В то же время система, при которой онлайн-образование будет использоваться, станет развиваться.

На пресс-конференции Путина спросили о врачах, не получающих надбавок за работу с коронавирусом, и о нехватке бесплатных лекарств.

Президент ответил: «Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует. Порядок выдачи бесплатных лекарств должен быть такой: обращение в поликлинику, там должен быть подтвержден диагноз и выданы препараты. Губернаторы докладывают, что все выдается».

Журналист из Исландии задал вопрос о секрете семейного счастья. На что президент с улыбкой ответил: "Секрет семейного счастья - это любовь!".

Главным же тостом за новогодним столом Владимира Путина, его семьи и друзей является тост - "За Россию"!





В данный момент пресс-конференция продолжается. Посмотреть можно по ссылке