Претензии к техникуму. Что ответила директор и сами ученики?

В редакцию «РВС» обратилась родственница одного из обучающихся в Динском механико-технологическом техникуме. Женщина рассказывает, что подростки жалуются на то, что преподаватели ругаются на них, используя нецензурную брань. Еще одна проблема, по словам обратившейся, это то, что на нужды группы ежемесячно сдают деньги, а о затратах никто не отчитывается. Кроме того, женщина жалуется, что ученики поварского дела «сами покупают продукты на обучение, которое, по сути, не проводится — преподаватели пьют чай в соседней комнате».

На все эти претензии ответила директор Динского механико-технологического техникума Нина Устинова.

«Никаких жалоб от учащихся на поведение преподавателей не поступало. Тем более, на ругательства», - говорит директор.

Журналист и сама пообщалась с учениками техникума из различных групп. Они рассказали, что их учителя всегда ведут себя достойно. И их также наставляют себя вести. «Скорее мы можем оплошать, нежели наши преподаватели. Если в школе к нам относились лишь бы как, то тут нас любят. Нам прививают желание учиться и становиться лучше», - рассказал один из учащихся.

«Что касается продуктов для учеников «Технологии продукции общественного питания», то, обычно для изготовления кондитерских изделий выдаются продукты из столовой. Для деликатесов приносят продуктов на одну порцию, которую сами же и дегустируют. Если что-то остается, то все ученики забирают продукты домой», - объясняет Нина Устинова.

Ученицы, с которыми мы встретились, также подтвердили слова директора.

«Недавно готовили запеканку. У меня осталось много — я маме отнесла на пробу свое творение. Часто бывает так — приготовили, съели, и довольные пошли дальше на занятия», - с улыбкой говорит учащаяся.

Относительно сборов денег на нужды группы, то ученики рассказали, что преподаватели собирают на тетради и ручки, линейки и карандаши для контрольных работ (дабы они были одинаковыми у всей группы). Подростки добровольно сдают деньги, ведь им и самим удобно, когда для того или иного предмета все закупят сразу. Ученики эту инициативу поддерживают.

Также директор отметила, что она всегда открыта к диалогу. Если у вас есть какие-то замечания, то вы можете подойти к ней и в спокойной обстановке все обсудить лично.