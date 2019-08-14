Претензии мам юных баскетболисток: что стало причиной?

На днях в редакцию «РВС» пришла группа женщин. Это матери девочек баскетбольной команды «Колибри». Баскетболисток тренирует Сергей Кузнецов в спортивном комплексе «Аполлон» в Динской. Родители обеспокоены тем, что условий для полноценных тренировок там нет.

Во-первых, по их словам, часть пола в спортзале необходимо отремонтировать. Они утверждают, что на нем, прямо под кольцом, находится вмятина, где девочки подворачивают ноги и падают. Одна из матерей отметила, что за 3 года спортсменками получено минимум 6 травм, в числе которых переломы руки и ноги.

Во-вторых, как сказали родители, раздевалка у девочек не соответствует нормам пожарной безопасности.

«Окно в ней забито, ручки нет, вдруг что, они же не смогут выбраться», – прокомментировала одна из женщин.

Третье, что их волнует, – детей, которые занимаются в баскетбольной секции, как будто не хотят замечать. Так, по рассказам женщин, 10 августа, в День физкультурника, «Колибри» с тренером Сергеем Кузнецовым собирались на краевые соревнования, в них они уже были заявлены. Но не поехали. Матери пояснили, что руководство не дало разрешение на это, потому что команда должна была провести для отчетности показательную игру на празднике в споркомплексе в Динской. Но когда до них дошла очередь, руководители покинули зал и не стали смотреть. Там остались только тренер и его команда.

В тот же день, 10 августа, состоялось награждение ребят, которые добились успехов в разных видах спорта на уровне края и России. Матери отметили, что не так давно девочки из «Колибри» заняли первое место в краевых соревнованиях, но никто их в День физкультурника не упомянул и не поощрил.

Женщины уверяют, что тренер команды постоянно просит руководство обратить внимание на проблемы, но всегда получает отказы. Они же отметили, что руководство ДЮСШ № 1 не заинтересовано в развитии такого вида спорта, как баскетбол.