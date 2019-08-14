Претензии мам юных баскетболисток: что стало причиной?
На днях в редакцию «РВС» пришла группа женщин. Это матери девочек баскетбольной команды «Колибри». Баскетболисток тренирует Сергей Кузнецов в спортивном комплексе «Аполлон» в Динской. Родители обеспокоены тем, что условий для полноценных тренировок там нет.
Во-первых, по их словам, часть пола в спортзале необходимо отремонтировать. Они утверждают, что на нем, прямо под кольцом, находится вмятина, где девочки подворачивают ноги и падают. Одна из матерей отметила, что за 3 года спортсменками получено минимум 6 травм, в числе которых переломы руки и ноги.
Во-вторых, как сказали родители, раздевалка у девочек не соответствует нормам пожарной безопасности.
«Окно в ней забито, ручки нет, вдруг что, они же не смогут выбраться», – прокомментировала одна из женщин.
Третье, что их волнует, – детей, которые занимаются в баскетбольной секции, как будто не хотят замечать. Так, по рассказам женщин, 10 августа, в День физкультурника, «Колибри» с тренером Сергеем Кузнецовым собирались на краевые соревнования, в них они уже были заявлены. Но не поехали. Матери пояснили, что руководство не дало разрешение на это, потому что команда должна была провести для отчетности показательную игру на празднике в споркомплексе в Динской. Но когда до них дошла очередь, руководители покинули зал и не стали смотреть. Там остались только тренер и его команда.
В тот же день, 10 августа, состоялось награждение ребят, которые добились успехов в разных видах спорта на уровне края и России. Матери отметили, что не так давно девочки из «Колибри» заняли первое место в краевых соревнованиях, но никто их в День физкультурника не упомянул и не поощрил.
Женщины уверяют, что тренер команды постоянно просит руководство обратить внимание на проблемы, но всегда получает отказы. Они же отметили, что руководство ДЮСШ № 1 не заинтересовано в развитии такого вида спорта, как баскетбол.
Мячи приобретаются за счет спонсорской помощи, тренеров и родителей. Руководители спортивного комплекса должны проводить сборы для детей, но этого не делают, организовывают за свои деньги опять же тренер и родители.
Матери рассказали, что время тренировок, когда должны заниматься их дети, может заменяться хозяйственными работами. Сергея Кузнецова снимают с тренировки для того, чтобы он покрасил лавочки. Еще, по их словам, занятия могут отменить, чтобы в спортзале потренировались сотрудники администрации или полиции.
Здесь же женщины отметили, что даже если и проходят тренировки, детям отводится всего половина зала.
«Для баскетбола это очень мало. Они топчутся на месте. Работа не организована, дети не могут выработать нужные техники, у них нет возможности», – пояснила одна из пришедших в редакцию.
Родители и дети обеспокоены, что из-за этих проблем тренер может прекратить свою работу в спорткомплексе «Аполлон». По их рассказам, он ребят не только тренирует, но и вносит значительный вклад в их воспитание.
Они не хотят допустить ухода тренера, потому что, по их словам, девочки будут тяжело это переживать. Им хочется, чтобы руководство относилось к баскетболу так же серьезно, как и к другим видам спорта.
Чтобы выяснить, в чем причины возникших проблем, журналист «РВС» взял комментарий у директора детстко-юношеской спортивной школы № 1 Юрия Чернышева.
Он не стал отрицать, что проблема с вмятиной в полу есть. Директор пояснил, что в ДЮСШ № 1 деньги выделяются только на зарплату тренерам и техническому персоналу. На ремонт и приобретение инвентаря они не предусмотрены. Но если средства остаются, их посылают именно на это.
Старший тренер Юрий Костецкий сказал: «Играть можно, но ремонтировать нужно». Каждый тренер, если знает, что ребенок может получить травму, не допустит, чтобы там кто-то занимался.
Здесь же он добавил, что если родители сильно беспокоятся, спортивная школа может организовать комиссию, которая проведет экспертизу о травмоопасности этой неровности. Если она покажет высокий уровень, то тренировки на этом кольце будут запрещены. До ремонта пола.
Он рассказал, что в штате есть медсестра, которая фиксирует все травмы. Если ребенок травмируется, то сразу вызывают скорую, родителей, после чего они пишут, что претензий не имеют.
«Все травмы зафиксированы. И там, где некачественное покрытие, ни разу никто не получал никаких повреждений», – дополнил директор ДЮСШ № 1.
Ремонт пола, как он отметил, ожидается в ближайшее время. Юрий Чернышев лично показал журналисту «РВС» письменные просьбы дать разрешение на проведение расчета и выставление сметы на ремонт пола в баскетбольном зале «Аполлона» у районной администрации. Просьбу рассмотрели еще в июле этого года. Служба заказчика уже приезжала в спорткомплекс, делала замеры. Несколько дней назад позвонили, сказали, что составляют расчеты по линолеуму. После этого руководство попросит у депутатов выделить средства на реставрацию участка пола. Все возможное со стороны ДЮСШ №1 уже предпринято.
Ситуацию с отсутствием ручки на окне в раздевалке у девочек Юрий Чернышев тоже прокомментировал. Он сказал, что беспокоиться о пожарной безопасности родителям нечего.
В здании находятся семь запасных выходов. Один из них – прямо около той раздевалки. В связи с террористической безопасностью эти двери должны быть заперты, но по пожарной части – открыты. Именно для этого на каждой двери расположены щеколды, которые открываются только с внутренней стороны. Каждое утро дежурный открывает замок, двери остаются закрыты только на щеколды. С улицы в помещение никто не сможет проникнуть, но в случае возгорания дети сами могут открыть щеколду и выбежать. Прыгать через окно нет никакой необходимости.
А окно не открывается, потому что в нем сломан замок. Отдельно отремонтировать его нельзя, нужно менять всю раму.
«Никто никогда вопросов по этому окну не задавал до сегодняшнего дня, хоть этой ручки нет уже долго. Раз так, исправим и это», – пояснил директор.
О том, что произошло 10 августа, Юрий Чернышев рассказал:
«В начале года у нас составляется план календарных мероприятий. Одно из них – Всероссийский день физкультурника. В этот день действительно запланировали турнир по баскетболу среди команд спорткомплекса. Провести его должен был старший тренер Юрий Костецкий. Но так как он ушел на больничный, заместить его обязан Сергей Кузнецов – второй тренер по баскетболу. Но он собирался в это время в Анапу, на такие же соревнования в честь Дня физкультурника. Этого не было в годовом плане, а турнир в «Аполлоне» запланировали задолго до 10 августа, поэтому Кузнецову и пришлось остаться».
Директор отметил, что это первый раз за все время его работы, когда ему отказали в соревнованиях.
В этот же день спорткомитет поставил задачу наградить детей и их тренеров, которые стали победителями на уровне России, Европы и мира. Средства на подарки опять же выделяет район. Из-за большого количества призеров высшего уровня в список награждающихся не вошли ни победители краевых соревнований, ни ЮФО. Команду «Колибри» за их победу наградили в крае.
Юрий Чернышев также рассказал, что 10 августа баскетболистом были выданы грамоты за турнир, который они провели. Что касается присутствующих на нем, директор пояснил, после торжественной части организовали несколько мероприятий: и жонглирование мячом, и метание дротиков, и показательные выступления в разных видах спорта. Но большая масса людей покинули спорткомплекс сразу после награждения. По поводу присутствия руководства он отметил, что заместитель директора по спортивной работе Андрей Карякин был, он же награждал их за турнир.
Об обеспечении сборов директор спортивной школы №1 пояснил, что на это не выделяются средства. ДЮСШ №1 помогает в таком случае только с транспортом.
У нас 9 видов спорта, и ни один из них ни разу не сделал себе сборы за счет бюджета. Поэтому тренеры сами собирают родительское собрание и сами решают, ехать им или нет. А родителям и спонсорам, которые обеспечивают сборы и инвентарь, спасибо», – прокомментировал он.
Вопросов по мячам, как сказал Юрий Чернышев, со стороны тренеров тоже не возникало.
«На данный момент им их хватает. Если будет недостаток, найдем спонсоров, хотя бы десяток мячей, но купим», – дополнил он.
Руководитель отметил, что никто из тренеров-мужчин никогда не красил лавочки. Он подтвердил тот факт, что в спорткомплексе проводятся санитарные пятницы и субботники.
«У нас рядом Комсомольский парк. Там мы наводим порядки. Помогаем. Иногда мы предупреждаем тренеров, что будет санитарная пятница или субботник. Некоторые даже из других станиц приезжают на помощь. В эту пятницу работали порядка 25 человек, в числе их было и руководство, и тренеры ДЮСШ №1. Если эта тренировка такая уж нужная, ее можно перенести, например, на час позже. Один тренер поработал с нами часок, и мы его отпустили к детям», – рассказал он.
Вопрос об одновременных тренировках администрации и детей сейчас решается. С учебного года тренеры составят расписание так, чтобы позаниматься успевали все.
«Колибри» тренируется на половине зала, так как на другой половине проходят занятия по художественной гимнастике. По вторникам и четвергам баскетболисты занимаются в основном на одном кольце, но два часа для игры по всему залу в этот день им все-таки отводится. По субботам тренируются во всем зале все время.
Тренировки по художественной гимнастике мы тоже не можем отменить. В тесноте, зато занимаются все. Если возникнет вопрос, что мало зала, моментально поднимутся родители детей-гимнастов. Чем их ребята хуже? Во всех видах спорта мы заинтересованы одинаково.
В конце встречи с журналистом Юрий Чернышев сказал, что за 3 года работы директором родители детей, которые занимаются баскетболом, ни разу к нему не подошли с пожеланиями, просьбами или жалобами. Хотя он всегда готов выслушать и вместе обсудить с ними вопросы.
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