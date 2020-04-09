Президент: «Победим и эту заразу коронавирусную»

8 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с третьим за последние две недели обращением из-за ситуации с коронавирусом. Сделал это он перед началом запланированного селектора с губернаторами.

Во многом слова президента были обращены ко всем россиянам.

«Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет.

Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях.

Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», – отметил президент.

«РВС» подготовила краткие тезисы выступления Владимира Путина.

Неотложная задача всех регионов – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей. Туда поступила необходимая федеральная поддержка. Глава государства надеется, что резервы и дополнительные мощности не потребуются.

«Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными», – считает Владимир Путин.





Он поручил Минфину дать регионам возможность поступать гибко, а губернаторам – действовать быстро, собранно и профессионально.

При этом отметил, что нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах.





Ближайшие 3 месяца (начиная с апреля) врачи, которые работают с больными с коронавирусом, ежемесячно начнут получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб., врачи скорой помощи – 50 000 руб., фельдшеры, водители – 25 000 руб.

Медики должны получать всю зарплату без задержек.

Дополнительные страховые гарантии введут для врачей и военнослужащих.





Для малого и среднего бизнеса введут отсрочку на полгода для уплаты страховых взносов.

Правительство и Центральный банк подготовят в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса.

«Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», – сказал Владимир Путин.

Что касается простых граждан, то правительство должно снова рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотека.

«Если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты», – подчеркнул Владимир Путин.





«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», – отметил президент.





В ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать еще по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители временно остались без работы.

«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», – сказал глава государства.

Кроме того, он предложил не учитывать доход, полученный ранее по месту работы, для тех, кто временно признан безработным при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий.





Владимир Путин попросил правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.





«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – подытожил президент.