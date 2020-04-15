Президент рассказал о новых мерах поддержки для бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в прямом эфире перед совещанием с членами правительства.
Он поручил включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего предпринимательства, торгующие непродовольственными товарами.
Путин предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, направить такую заявку можно будет с 1 мая.
Малому и среднему бизнесу государство окажет прямую безвозмездную помощь. Выплата составит 12130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Единственное условие получения финпомощи для компаний малого и среднего предпринимательства – сохранение не менее 90 % от штатной численности на 1 апреля.
Президент также поручил дополнительно направить 200 млрд на помощь регионам – для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
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