При выдаче потребительских кредитов появились ограничения

С 1 июля вступили в силу поправки, ограничивающие размер годовых процентов для микрозаймов. Участники финансового рынка переходят на долгосрочные кредиты. Теперь ежедневная процентная ставка ограничивается 1%.

Специалисты считают, что изменения скажутся на деятельности микрофинансовых организаций. Скорее всего, теперь популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными.

Так, сегодня снижается максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика — до двукратного от суммы кредита. Речь идет о процентах, штрафах и других платежах.

Например, с взявшего 10 тысяч рублей человека нельзя будет потребовать больше 30 тысяч рублей. Пределом начисленных платежей может быть только 20 тысяч.

Изменения наибольшим образом скажутся на деятельности микрофинансовых организаций.