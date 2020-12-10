Причина перебоев электричества в поселке Южном

В Южно-Кубанском поселении 7 и 8 ноября были перебои с электричеством.

"У нас новая нарезка земель, негазифицированная. Отопление, вода – все на электричестве. Диспетчер по телефону каждый раз только обещает, что свет скоро дадут.

Изначальная информация была в понедельник, что с 21.00 бригады приедут. Но их так и не было. С 7 утра в поселок стянулись машины "Россетей", что-то делают. В 10.20 вторника света так и нет. Информацию не дают, а то, что говорят по телефону, вранье”, – поделился местный житель.

"На утро 9 декабря отключенных потребителей в пос. Южном нет. Повреждение на кабельной линии произошло около 9 вечера 7 декабря, - комментируют обращения в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети. - Оперативно-выездная бригада, электролаборатория, служба кабельных линий работали всю ночь по поиску места повреждения и запитки потребителей с помощью резервных источников электроснабжения.

Утром прибыли дополнительные генераторы. После восстановления кабельной линии начались переключения с временных источников по нормальной схеме.

Этот процесс требует временных ограничений энергоснабжения в целях безопасности проведения работ.

С 8 на 9 декабря ночью произошло технарушение на одной из трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Снова потребителей запитали по ремонтной схеме.

После проведения восстановительных работ на кабельной ЛЭП энергоснабжение с резервных источников вновь переводили на основную схему, то есть отключали подачу энергии для безопасности".

В случае отсутствия энергоснабжения просим обращаться на горячую линию 8-800-220-0-220 или в личном сообщении @rossetikuban_krasnodarseti и в других социальных сетях.