Прием детей в первый класс по новым правилам

В этом году принимать детей в первый класс будут по новым правилам*. Об этом пишет Российская газета.

Какие изменения?

1). Раньше родители будущих первоклассников подавали заявления не позднее 1 февраля (в некоторых регионах и раньше), сейчас же прием заявлений будет стартовать 1 апреля. Эта дата одинакова и для семей, которые живут на территории, закрепленной за школой, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс (например, в школе учатся братья и сестры ребенка).

Дата завершения приема заявлений от родителей этих категорий - 30 июня

2). До изменений школа зачисляла ребенка в течение 7 дней после приема документов, сейчас же акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня. Этот пункт коснется только тех категорий семей, о которых говорится в 1 пункте.

Например, в приказе прописывается приоритетное право зачисления, так как в этой школе уже учатся братья или сестры ребенка. Принцип таков: до 30 июня собирают все заявления, после - издают приказы.



Если ребенок живет не на территории, закрепленной за школой

В этом случае подавать заявление родителям будущих первоклашек нужно с 6 июля. Если места еще есть, то ребенка зачислят в школу. Прием проведут до заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября. Государственная школа может отказать в приеме, если свободные места закончились. Только в этом случае. Тогда управление образования должно помочь устроить будущего ученика в другую школу.

Как подавать документы в разных регионах?

В приказе Минпросвещения прописаны следующие варианты:

заказным письмом по почте с уведомлением о вручении;

личный визит в школу

по электронной почте школы в электронной форме

используя порталы госуслуг

Российская газета отмечает, что власти большинства регионов и крупных городов уже наладили запись будущих первоклашек через госуслуги.

В то же время, в управлении образования Динского района отметили, что предпочтительнее личный визит в школу родителей, так как ребенок зачисляется только при наличии оригиналов документов.

Какие документы нужны?

Для зачисления в ребенка в первый класс в школу по месту жительства необходимо:

написать заявление на имя директора школы,

предоставить паспорт заявителя (родителя или законного представителя),

свидетельство о рождении ребенка

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Для зачисления в школу не по месту жительства:

заявление на имя директора школы,

паспорт заявителя,

свидетельство о рождении ребенка.

*приказ Минпросвещения N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"