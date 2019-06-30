Призывники Динского района отправились на военную службу

28 июня 2019 года на военную службу отправились 30 призывников Динского района отправились на службу в Армию.

Как сообщает администрация Динского района, в торжественной обстановке в районном военном комиссариате напутственные слова ребятам сказали заместитель главы администрации, военный комиссар Динского района, атаманы Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска и Динского районного казачьего общества, а также председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На сегодняшний день к местам службы отправились больше 600 кубанских призывников. Всего же в рамках весеннего призыва служить пойдут более 6500 тысяч человек.