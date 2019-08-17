Пробка из-за ремонта М 4 «Дон» в районе Пластуновской

Сколько времени у вас обычно уходит, чтобы по трассе М 4 «Дон» проехать станицу Пластуновскую? Пара минут достаточно, правда же. А вот 16 августа у водителей на это уходил почти час.

Автомобильная пробка по направлению к Ростову растянулась с самого въезда в станицу и начала шумозащитного экрана. Об этом в редакцию «РВС» сообщили подписчики.

- К Пластуновской мы подъехали примерно в 20.40. Попали в пробку. Сначала мы подумали, что впереди – серьезная авария, на этом участке они происходят часто. Включили навигатор, чтобы посмотреть, насколько растянулась пробка и что является ее причиной. Оказалось, что за станицей, в районе развязки, на которой мы разворачиваемся, если едем в монастырь, проводится ремонт дорожного полотна. Дорожники работали на правой полосе. Сужение привело к образование четырехкилометровой пробки. В итоге этот участок мы проехали почти за час. Сразу после ремонта пробка закончилась.

Также другие наши подписчики сообщили, что проезжали этот участок примерно в полседьмого вечера. Пробка тогда, по данным навигатора, растянулась на 6 километров.

Причина пробки - ремонт дороги.