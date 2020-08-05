Проблема Комсомольской в Динской. Ответ администрации

Ранее «РВС» писала о жалобе динчан, которые проживают на пересечении улиц Комсомольской и Ленина.

Они возмущены активным движением большегрузов в то время, когда на каждом перекрестке в районе автостанции на Комсомольской стоят знаки, запрещающие их движение.

«Идут такие тяжеловесные машины… Знаки “Движение грузовых автомобилей запрещено” никого не останавливают, их никто не соблюдает. Сейчас лето, окна не откроешь. Шум и пыль. Задыхаемся все. Груженые машины ездят круглые сутки, так как это кратчайший путь до поворота, где железная дорога. Мы здесь живем, нам страшно лежать в собственных кроватях…» – рассказали тогда местные.

Запрос по ситуации был сделан в администрацию Динского сельского поселения.

Сегодня, 5 августа, пришел ответ.

Решается ли как-то данная проблема? Как? Что необходимо предпринять? Есть ли в Динской объездная дорога для большегрузов? Какая?

Для грузовых транспортных средств в Динской имеется объездная автомобильная дорога местного значения: ул. Крайняя – Краснодарская – Шевченко – Коммунальная – Садовая. Дорожные знаки, предписывающие проезд грузовым ТС при въезде в Динскую, установлены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Контролируется ли движение большегрузов по Комсомольской?

Контроль за движением грузовых ТС по Комсомольской и по другим улицам в Динской, где установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», осуществляет отдел МВД России по Динскому району. Администрация поселения перенаправила в адрес врио начальника ОМВД России по Динскому району рассмотрение данного вопроса.





Планируется ли в Динской делать дополнительную объездную дорогу для большегрузов?





Обустройство дополнительной объездной дороги для большегрузных машин в ближайшее время не планируется.