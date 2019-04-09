Выбоины в асфальте, заброшенное здание, мусор. Решат ли проблемы?

Жильцы дома № 16 на ул. Кондратенко в Динской обратились в "РВС" с коллективным письмом. Они пишут о том, что на данный момент из-за выбоин и разбитой дороги затруднен подъезд, а также пеший подход к их дому, что в дождливую погоду является существенной проблемой.

"Также есть еще две немаловажные проблемы: жители станции и близлежащих территорий стали вывозить и выбрасывать мусор к пруду напротив дома, проблема уже переросла в масштабный характер, бытовой и строительный мусор не стесняются привозить и сбрасывать и на коммерческих, и на частных автомобилях, территория пруда за бассейном превращается в помойку. Третья проблема – это старая заброшенная весовая, стоящая по пути к дому, усыпанная использованными шприцами и другими предметами, указывающими на деятельность наркозависимых лиц. Также постоянно в темное время суток данное «заведение» посещают неизвестные лица разных возрастных категорий. Вопрос о сносе заброшенного строения не раз задавался руководителю управляющей компании МИКС, но компания не в компетенции решить этот вопрос", - перечисляют проблемы они.





Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов прокомментировал обращение жителей. Так он пояснил, что во 2-3 квартале 2019 года будет сделан ремонт дорожного покрытия на улице Пластуновской.

«Уборка бросового мусора на улице имени Н. И. Кондратенко в окрестностях домовладения № 16 выполнена, уборка свалок на берегу реки Кочеты будет выполнена в рамках Всекубанского месячника и субботника, который проводится с 11 марта по 13 апреля. В адрес отдела МВД России по Динскому району направлено письмо о рассмотрении и принятии мер в пределах компетенции, о результатах будут проинформированы заявители. Разрушенное здание будет снесено во 2-3 квартале 2019 года», - подчеркнул глава поселения.