Продавец предлагал пенсионерке купить товар и подарить ему баян

На днях в Динской был случай, который рассказчик заподозрил как попытку кражи.

В обеденное время к дому пожилых людей подъехала серебристая машина марки Лифан. Парень 25-30 лет неславянской внешности вышел из нее и направился к воротам. Бабушка в это время была в огороде и открыла калитку.

Молодой человек достал из машины несколько комплектов постельного белья и направился в дом. Женщина не успела возразить, как продавец оказался в ее спальне. Начал распаковывать постельное и примерять на кровать.

Бабушка сказала ему, что пенсия маленькая и она не собирается ничего покупать. Однако парень ответил, что много с нее не возьмет и возобновил распаковку комплектов.

Этот разговор услышал из соседней комнаты внук и вмешался. Попросил покинуть дом надоедливого продавца, но тот не обратил внимание на замечание и продолжил рекламировать свой товар.

По словам рассказчика, незванный гость попутно осмотрел оценивающим взглядом комнату и, увидев несколько баянов, попросил подарить ему один. После такой наглости внук снова указал на выход, пригрозив позвонить в полицию. Горе-продавец покинул дом.

Молодой человек остался возмущен назойливостью и беспринципностью торговца. Он считает, что не окажись рядом, бабушку могли “развести” на покупку ненужного товара. Мало того, продажник мог еще с собой прихватить баян.

В пожилом возрасте порой люди весьма доверчивы. Возможно, продавец использовал “фишки” агрессивного маркетинга назойливо и дерзко продвигая свой продукт, пытаясь продать его здесь и сейчас. Но давайте оставаться людьми и будем с уважением относиться к старшему поколению!

Хочется в очередной раз добавить, будьте бдительны, не приглашайте в дом незнакомых людей, закрывайте двери на ключ, если выходите из дома. Да и ворота не оставляйте открытыми.

Многие привыкли жить тем временем, когда соседи ходили друг к другу в гости без стука и оставляют открытыми входную дверь. Но времена поменялись. Аферистов достаточно, чтобы под видом служб или продавцов проникнуть на вашу территорию и как минимум продать ненужную вам вещь, а то и вовсе посягнуть на имущество.

Так, в феврале этого года, пенсионерке из Екатеринбурга продали белье за 56 тысяч рублей под видом итальянской продукции из шерсти мериноса.

Как выяснилось позже, набор постельного произведен в Псковской области и стоит в разы дешевле, как сообщает Свердловское областное телевидение.

Поэтому прежде чем впускать кого-то в дом, убедитесь в пользе и необходимости данного визита для вас.