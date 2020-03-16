Продажа льготных проездных в Динской. График работы и телефон

Для жителей станицы Динской продажа льготных проездных будет реализована с 22 числа текущего месяца по 3 число следующего месяца в Центре обслуживания пользователей по адресу: ул. Красная, 21А.

График работы Центра: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, воскресенье - выходной.

Режим работы Центра фиксированный на каждый месяц.

Обращаем ваше внимание, что в марте продажа льготных проездных начнется с 23 числа, так как 22 марта (воскресенье) - выходной.

Подробную информацию о графике работы Центра обслуживания пользователей можно узнать по номерам Горячей линии: 8 (861) 274-07-47 и 8 (800) 700-25-27.