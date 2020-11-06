Продолжение пьесы по Гоголю.

В Отрадненском районе 13 октября произошла встреча жителя Динской с представителями администрации района и общественностью. Он представился помощником губернатора Вениамина Кондратьева на общественных началах и проводил беседы с местным населением на волнующие их темы. Также неодобрительно высказывался в сторону чиновников, которые якобы плохо выполняют свои рабочие обязанности.

После его визита на просторах Интернета появилось много видеороликов. В том числе с извинениями динчанина за недопустимое поведение. Также он записал и выложил в сеть видео, на котором обращается к Вениамину Кондратьеву с извинениями. С его слов это был акт помощи губернатору, чтобы он увидел, как недобросовестно работают чиновники. И призвал к подобным действиям общество, аргументируя это тем, что благодаря таким как он людям можно навести порядки в крае.

Также в СМИ Краснодара «Блокнот» опубликована статья, в которой мужчина показал уведомление от УМВД Отрадненского района и сказал, что его хотят уличить в самоуправстве. И сегодня, 6 ноября, появилось видео, на котором он обращается к генпрокурору с просьбой защитить его, поскольку боится ехать в Отрадненский отдел полиции. Сейчас там в отношении динчанина ведутся проверки. Он считает, что его могут обмануть, и вообще, что с ним может что-то случиться. А также обратился к жителям страны с просьбой поддержать его.