Продолжение следует? Сгорел очередной вахтовый автобус

Вчера, 13 февраля, около 17.30 в поселке Дружелюбном возле распределительного центра одной из торговых сетей загорелся вахтовый автобус. В этот раз пострадал транспорт перевозчика ООО "Транстур", который работает параллельно с ООО «Арттэк», автобусы которого повредили, а затем подожгли злоумышленники.

Как сообщил "РВС" источник, близкий к собственнику автобуса, в тот момент машина забрала людей с работы и выезжала с территории предприятия.

Пассажиры почувствовали запах дыма, увидели, что автобус загорелся. Водитель сразу же остановился, и люди покинули салон.

Автобус охватило пламя, которое распространялось с задней части вперед.

Также журналист связался с представителем перевозчика. Он подтвердил данную версию, добавив, что сейчас проводится экспертиза, которая установит причины ЧС. Готова она будет в начале следующей недели.

"Автобус вышел на маршрут полностью исправным. Как только он выехал за КПП, забрав людей, случилось возгорание. Причины этого выясняются. Кроме того, мы также будем делать независимую экспертизу", - рассказал представитель ООО "Транстур".

Официальная версия отличается от того, что сообщили журналисту. Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что возгорание произошло во время движения автобуса. В этот момент пассажиров в салоне не было. Водитель успел покинуть автобус. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Видео с горящим транспортом сразу же облетело соцсети. Пользователи предположили, что этот случай может иметь отношение к серии нападений на вахтовые автобусы, которые занимались перевозками сотрудников одного из крупных предприятий.

Как уже писала "РВС", в январе автобусы сначала повредили, бросая в них камни, а затем, чуть позже, и вовсе сожгли на стоянках в нескольких районах Краснодарского края. По словам директора транспортной компании, нападения были связаны с тем, что фирма выиграла тендер на перевозку работников одной из крупнейших российских торговых сетей. Полиция проводит проверку.