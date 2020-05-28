Продуктовый набор для жителей, которым исполнилось 65 лет

Правда ли, что каждому жителю в крае, которому уже исполнилось 65 лет, положен продуктовый набор? С таким вопросом к нам обратился динчанин. Ему пришло сообщение в вотсап со следующим содержанием:

«Каждый житель Краснодарского края, которому исполнилось 65 лет, имеет право на получение продуктового набора. Помощь адресная. Каждый! Независимо от инвалидности, живет один или с детьми. Телефон 8-800-200-74-37».

Мы позвонили по указанному номеру – это горячая линия для пожилых и маломобильных граждан.

Там нам подтвердили данную информацию. Главные условия: человеку должно исполниться 65 лет, место проживания – Краснодарский край.

Оператор уточнит данные: фамилию, имя и отчество, совпадает ли адрес прописки с проживанием, получает ли гражданин пенсию от ПФР Краснодарского края и номер телефона. В дальнейшем позвонит волонтер, который и доставит продуктовый набор.

ДОПОЛНЕНИЕ: После публикации с "РВС" связалась пресс-служба Министерства труда и социального развития Краснодарского края и попросили уточнить, что акция нацелена на помощь особо нуждающимся пенсионерам.