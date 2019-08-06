Профессиональное выгорание и стресс на работе. Что делать?

По данным Superjob стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников. Результаты проведенного исследования таковы: плохое отношение начальства нервирует 14% участников опроса, непрофессионализм руководства - 10%, а поведением коллег недовольны - 9% респондентов. Это довольно распространенные причины стресса. Как же избежать выгорания на работе? Как восстановить силы без отпуска? Что делать, если ты чувствуешь, что больше нет желания работать? Как решиться на увольнение, если никакие способы восстановить силы не работают? Все эти вопросы мы задали клиническому психологу, который занимается антистрессовыми методиками, профадаптацией и профреабилитацией взрослых, вопросами профдиагностики Екатерине Ураевой.

Проблема возникновения синдрома профессионального выгорания обсуждается уже давно во всем мире. По мнению специалиста, есть много причин, приводящих работающего человека к подобному состоянию.

Выделяют ситуации, способствующие быстрому развитию синдрома профессионального выгорания:

работа «не на своем месте», когда каждый день мы «уговариваем» себя на ЭТУ работу



работа в вынужденной ситуации (социальные или личные мотивы зачастую требуют от нас работать в неприятных и тяжелых для нас условиях)



работа в ситуации высокой личной ответственности за жизнь и здоровье других людей (врачи, учителя, спасатели, полицейские и т.д.)



работа в ситуации крайнего психоэмоционального напряжения, вызванного профессиональным общением с другими людьми в сложных конфликтных ситуациях (клиентами, коллегами, партнерами, начальниками, подчиненными)



Стрессу на работе подвержены практически все люди, однако далеко не все испытывают на себе синдром профессионального выгорания. Это связано с несколькими факторами: типом нервной системы человека (способом реагирования организма на стрессовую ситуацию); особенностями психоэмоциональной сферы конкретного индивида; силой и продолжительностью воздействия на человека самих стрессовых факторов; пониманием человека возможности разрешить неприятную для него ситуацию в ближайшем будущем; вынужденный профессиональный выбор специальности, к которой, например, «не лежит душа».

При неблагоприятном стечении всех факторов, у человека появляются следующие признаки:

снижение эмоциональной активности («ничего не хочу», практически «ничего не радует»)



появление вялости, сонливости, отстранённости от общения («уход в себя»), быстрая утомляемость



может быть, повышенная раздражительность, нетерпимость и резкость в поведении, не свойственные ранее данному человеку



наличие частых простудных заболеваний



длительное снижение эффективности в работе, часто появляющиеся так называемые ошибки невнимательности в простой работе



Екатерина выделила профилактические меры , которые позволят избежать этого неприятного состояния.



Во-первых, стоит определиться с выбором работы достаточно взвешенно подойдя к данному вопросу, возможно, стоит привлечь профдиагноста для оценки своих возможностей при выполнении данной работы. Это касается не только выбора профессии, но и решения о карьерном движении. Работа в постоянном перенапряжении всех сил организма практически всегда приводит к возникновению синдрома профессионального выгорания.

Во-вторых, высокий уровень личной ответственности за выполняемую работу, требовательность к себе и другим , стремление к перфекционизму на работе очень способствуют развитию описываемого синдрома профессионального выгорания. Что делать в этой ситуации? - Менять отношение к работе, снижать требования к себе и другим: «каждый имеет право на ошибку, даже я сам». Активнее заняться спортом, восстановить ритм работа-отдых, помня про принцип Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Обратить внимание стоит и на регулярные занятия спортом, общением с приятными людьми, новыми увлечениями (добавляем «нейромедиаторы радости»). Разнообразие жизни снижает напряженности на отдельном ее участке, таком как работа. «Правда, если мы говорим о ситуации людей, обеспокоенных помимо работы еще и семейными проблемами то здесь помогают методики, нацеленные на проявление заботы о самом себе (выделение как минимум 30 минут в день исключительно на свои нужды, техники релаксации, смена режима питания, возможно, обращение за профессиональной поддержкой к психологу, неврологу, эндокринологу)», - отмечает психолог.







В-третьих, если источником стрессового воздействия на работе являются скорее внешние факторы, такие как стиль руководителя, рабочая атмосфера, условия труда и т.д. стоит взвесить все «за» на данном рабочем месте именно для Вас. Если все-таки Вы приняли решение здесь остаться, стоит задуматься, где, в каких других сферах своей жизни, Вы можете позволить себе расслабиться, вести себя естественно и без напряжения. Определите, какой именно мотив заставляет Вас оставаться на данном рабочем месте и тренируйте уважение к своему решению, так как минимум, что у вам есть — это 2 варианта: остаться или уйти. Ваш выбор — это осознанный Вами выбор на текущий момент, значит, так для Вас нужно. Берегите силы для следующего шага и для других интересных дел. В подобных ситуациях очень помогает наличие интересного уникального хобби, которое является некоторой «тайной» для тех окружающих, кто создает Вам излишнее напряжение. Это хобби подчеркивает не только Вашу уникальность, но и то, что Вы умеете или знаете нечто, что не контролируется никем, что выделяет Вам среди остальных — мысль об этом часто приятно греет в неприятных для нас ситуациях.

Если вы не можете справиться самостоятельно, нужно обратиться к психологу за помощью не позднее чем в течение 3 месяцев с момента фиксации признаков выгорания или стресса. Иногда приходится обращаться уже за консультацией и помощью к врачам.