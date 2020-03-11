Профилактическое мероприятие “Автобус” проходит в Динском районе

С 10 по 13 марта 2020 года на территории Динского района проводится первый этап профилактического мероприятия «Автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции Динского района проводят рейды по выявлению нарушений в области пассажирских перевозок.

Это будет происходить при содействии сотрудников полиции и средств массовой информации, из которых сформируют специальные группы.

Сотрудники ГИБДД проверят соответствие технического состояния и конструкции автобусов требованиям безопасности (перед выездом на линию, между рейсами), наличие у водителей автобусов необходимой документации, соблюдение режима труда и отдыха водителями, транспортной дисциплины.